Бабаев о «Тракторе»: «Гру не подготовил команду, но нельзя говорить, что один тренер виноват. Волков отработал плохо – несбалансированный состав»

Шуми Бабаев оценил сложности «Трактора» в сезоне КХЛ.

Агент Шуми Бабаев поделился мыслями относительно трудностей «Трактора» в этом сезоне КХЛ.

«Cитуация в «Тракторе » непростая. Началось с того, что они провели прошлый длинный сезон, оставалось всего два месяца на отдых. Полноценного восстановления не было, многие оказались не готовы.

Сыграло свою роль, что оставили Бенуа Гру , но он сам этого не хотел. И было видно, что он команду толком не готовил, они не были физически подготовлены к сезону.

Знаю, что они выезжали в поездки, и у них просто не было никаких тренировок. Поэтому естественно, что физически команда была не готова. Но нельзя говорить, что один тренер виноват. Мы видели, что не было цельной игры и Гру нервировал игроков, тасуя состав.

Считаю, что Алексей Волков плохо отработал. Несбалансированный состав, но что касается Зака Фукале – это не вина Волкова.

Мы понимаем, что Фукале договорился со СКА и после увольнения Романа Борисовича Ротенберга сделка сорвалась, Зака никто не хотел брать. Он просил сумасшедшие деньги, поэтому не так все просто, хотя понятно, что это одна из главных причин на сегодняшний день, с которой начались все проблемы.

При этом, останься он в Челябинске, приносил бы ли он такую пользу, никто этого не знает. Он поменял локацию и стал играть лучше в Минске, и мы видим, сколько проблем было в его игре в предыдущем сезоне. Это одна за другой проблемы «Трактора».

Сейчас поставили Евгения Корешкова . Не могу ничего по нему сказать – ни плохого, ни хорошего, поможет он им или нет. По тем играм, что прошли, я не увидел, чтобы что-то сильно поменялось.

Не увидел одного из важных моментов – хорошей игры в обороне. Если мы говорим о том, что команда хочет играть в атакующий хоккей, посмотрите на другие команды: «Металлург» играет в атаку, но у них и в обороне все в порядке.

Надо продолжать изменения и укреплять тренерский штаб, искать вратаря, защитника. Посмотрим, как из этой ситуации выкрутится Волков.

У него большой опыт, и я бы не делал в этой ситуации виноватым его одного. Или кого-то из тренеров. В этой ситуации много факторов», – сказал Шуми Бабаев.