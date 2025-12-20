Гончаров считает, что КХЛ нужно ограничить заявку игроков на сезон: «Большая проблема нашей системы – можно держать огромное количество хоккеистов, которые не играют»

Максим Гончаров считает, что КХЛ нужно ограничить заявку клубов на сезон.

– Дай совет парням из «Локомотива», которые попали в опалу к Бобу Хартли и сидят неделями в неиграющем составе.

– В КХЛ просто система позволяет делать такие вещи. У нас постоянно говорят про длинную лавку, а в Северной Америке, например, если ты попадаешь в запас и не играешь, значит это предвестник скорого обмена.

Если игрок не играет ни в НХЛ, ни АХЛ, значит он в скором времени команду покинет. А в «Авангарде » у нас был парень, который шесть месяцев не играл!

– Для чего у Хартли такие тренировки?

– Явно не для того, чтобы ты стал лучше. Тренировки не направлены на прокачку твоих технических качеств.

Это скорее психологическое воздействие на основной состав, чтобы они боялись попасть в компанию тех, кого жестко насилуют на этих тренировках.

– Как себя чувствуешь, когда выходишь из запаса?

– Да никак. Ты перегружен, ты не в ритме. Стараешься себя проявить, но не можешь попасть в командный темп.

– Как вам это давалось?

– Сейчас, оглядываясь назад, я жалею, что подписал контракт на следующий год после чемпионства.

Мне дали хороший контракт, по идее не должна была эта история так продолжаться. Думал, что с другими деньгами и отношение ко мне изменится. Честно говоря, это была моя ошибка.

Расторг в итоге я контракт по своей инициативе. Самое ценное для игрока – это его время. Повторюсь, большая проблема нашей системы в том, что можно держать огромное количество игроков, которые не играют.

– То есть КХЛ должна жестче ограничить заявку на сезон?

– Сто процентов. Так менеджеры будут думать, кого на какую конкретную позицию подписывать, а не брать всех скопом.

Да и ВХЛ от этого станет сильнее, потому что кого-то отправят в фарм-клубы, – сказал Максим Гончаров.