Гончаров считает, что КХЛ нужно ограничить заявку игроков на сезон: «Большая проблема нашей системы – можно держать огромное количество хоккеистов, которые не играют»
Бывший защитник клубов КХЛ Максим Гончаров считает, что КХЛ нужно ограничить заявку клубов на сезон.
– Дай совет парням из «Локомотива», которые попали в опалу к Бобу Хартли и сидят неделями в неиграющем составе.
– В КХЛ просто система позволяет делать такие вещи. У нас постоянно говорят про длинную лавку, а в Северной Америке, например, если ты попадаешь в запас и не играешь, значит это предвестник скорого обмена.
Если игрок не играет ни в НХЛ, ни АХЛ, значит он в скором времени команду покинет. А в «Авангарде» у нас был парень, который шесть месяцев не играл!
– Для чего у Хартли такие тренировки?
– Явно не для того, чтобы ты стал лучше. Тренировки не направлены на прокачку твоих технических качеств.
Это скорее психологическое воздействие на основной состав, чтобы они боялись попасть в компанию тех, кого жестко насилуют на этих тренировках.
– Как себя чувствуешь, когда выходишь из запаса?
– Да никак. Ты перегружен, ты не в ритме. Стараешься себя проявить, но не можешь попасть в командный темп.
– Как вам это давалось?
– Сейчас, оглядываясь назад, я жалею, что подписал контракт на следующий год после чемпионства.
Мне дали хороший контракт, по идее не должна была эта история так продолжаться. Думал, что с другими деньгами и отношение ко мне изменится. Честно говоря, это была моя ошибка.
Расторг в итоге я контракт по своей инициативе. Самое ценное для игрока – это его время. Повторюсь, большая проблема нашей системы в том, что можно держать огромное количество игроков, которые не играют.
– То есть КХЛ должна жестче ограничить заявку на сезон?
– Сто процентов. Так менеджеры будут думать, кого на какую конкретную позицию подписывать, а не брать всех скопом.
Да и ВХЛ от этого станет сильнее, потому что кого-то отправят в фарм-клубы, – сказал Максим Гончаров.