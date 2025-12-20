  • Спортс
  Гончаров считает, что КХЛ нужно ограничить заявку игроков на сезон: «Большая проблема нашей системы – можно держать огромное количество хоккеистов, которые не играют»
Гончаров считает, что КХЛ нужно ограничить заявку игроков на сезон: «Большая проблема нашей системы – можно держать огромное количество хоккеистов, которые не играют»

Максим Гончаров считает, что КХЛ нужно ограничить заявку клубов на сезон.

Бывший защитник клубов КХЛ Максим Гончаров считает, что КХЛ нужно ограничить заявку клубов на сезон.

– Дай совет парням из «Локомотива», которые попали в опалу к Бобу Хартли и сидят неделями в неиграющем составе.

– В КХЛ просто система позволяет делать такие вещи. У нас постоянно говорят про длинную лавку, а в Северной Америке, например, если ты попадаешь в запас и не играешь, значит это предвестник скорого обмена.

Если игрок не играет ни в НХЛ, ни АХЛ, значит он в скором времени команду покинет. А в «Авангарде» у нас был парень, который шесть месяцев не играл!

– Для чего у Хартли такие тренировки?

– Явно не для того, чтобы ты стал лучше. Тренировки не направлены на прокачку твоих технических качеств.

Это скорее психологическое воздействие на основной состав, чтобы они боялись попасть в компанию тех, кого жестко насилуют на этих тренировках.

– Как себя чувствуешь, когда выходишь из запаса?

– Да никак. Ты перегружен, ты не в ритме. Стараешься себя проявить, но не можешь попасть в командный темп.

– Как вам это давалось?

– Сейчас, оглядываясь назад, я жалею, что подписал контракт на следующий год после чемпионства.

Мне дали хороший контракт, по идее не должна была эта история так продолжаться. Думал, что с другими деньгами и отношение ко мне изменится. Честно говоря, это была моя ошибка.

Расторг в итоге я контракт по своей инициативе. Самое ценное для игрока – это его время. Повторюсь, большая проблема нашей системы в том, что можно держать огромное количество игроков, которые не играют.

– То есть КХЛ должна жестче ограничить заявку на сезон?

– Сто процентов. Так менеджеры будут думать, кого на какую конкретную позицию подписывать, а не брать всех скопом.

Да и ВХЛ от этого станет сильнее, потому что кого-то отправят в фарм-клубы, – сказал Максим Гончаров.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
