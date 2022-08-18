Брылин вошел в тренерский штаб Раффа в «Нью-Джерси». Россиянин работает 10 лет в системе «Дэвилс»

будет помогать главному тренеру .

48-летний российский специалист вошел в тренерский штаб «Дэвилс».

Брылин на протяжении десяти лет работает в системе «Нью-Джерси».

В сезоне-2012/13 россиянин стал консультантом команды , а уже со следующего сезона – 2013/14 – был включен в тренерский штаб фарм-клуба, в котором работал до нынешнего времени.

В НХЛ Брылин выступал за «Нью-Джерси» с сезона-1994/95 до сезона-2007/08. В локаутном сезоне-2004/05 нападающий играл за «Химик» из Воскресенска.

Сергей – трехкратный обладатель Кубка Стэнли (1994/95, 1999/2000, 2002/2003).

Всего в НХЛ Брылин сыграл в общей сложности 765 матчей и набрал 308 (129+179) очков.