Брылин вошел в тренерский штаб Раффа в «Нью-Джерси». Россиянин работает 10 лет в системе «Дэвилс»

Сергей Брылин будет помогать главному тренеру «Нью-Джерси» Линди Раффу.
48-летний российский специалист вошел в тренерский штаб «Дэвилс».
Брылин на протяжении десяти лет работает в системе «Нью-Джерси».
В сезоне-2012/13 россиянин стал консультантом команды АХЛ, а уже со следующего сезона – 2013/14 – был включен в тренерский штаб фарм-клуба, в котором работал до нынешнего времени.
В НХЛ Брылин выступал за «Нью-Джерси» с сезона-1994/95 до сезона-2007/08. В локаутном сезоне-2004/05 нападающий играл за «Химик» из Воскресенска.
Сергей – трехкратный обладатель Кубка Стэнли (1994/95, 1999/2000, 2002/2003).
Всего в НХЛ Брылин сыграл в общей сложности 765 матчей и набрал 308 (129+179) очков.