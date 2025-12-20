Экс-супруга Вовченко заплатит 120 тысяч рублей после раздела брендовой сумки в суде: «Ему не помогли ни 8 заявлений, ни адвокатша, ни 150 листов с описанием, какая я плохая жена»

Экс-жена Даниила Вовченко сообщила о разделе брендовой сумки с хоккеистом.

Яна, бывшая жена нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко , рассказала о разделе брендовой сумки в суде.

Девушке предстоит выплатить бывшему супругу 120 тысяч рублей за половину стоимости аксессуара. По ее словам, он подарил ее при оплате «50 на 50%».

«Ему присудили полсумки, как он и хотел – 120. Ему не помогли ни восемь заявлений, ни адвокатша, ни показания, ни 150 листов с описанием, какая я плохая жена и как со мной плохо жить», – написала Яна в социальной сети.

