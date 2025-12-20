Клубы КХЛ после 25 декабря смогут расторгнуть контракт с хоккеистом с выплатой 100% компенсации. Дедлайн был перенесен на январь (Алексей Шевченко)

КХЛ после 25 декабря могут расторгнуть игроков с выплатой 100% компенсации.

Журналист Алексей Шевченко рассказал, что после 25 декабря клубы КХЛ в случае расторжения контракта с хоккеистом вынуждены заплатить ему компенсацию в размере 100% от договора.

«Слышал, что КХЛ хоть и перенесла дедлайн на 27 января, но забыла перенести «день расставаний» на январь.

Короче, после 25 декабря хоккеиста можно уволить только с компенсацией в 100 процентов от контракта. Но раньше и закрытие трансферного окна было 27 декабря.

Сейчас дедлайн перенесли на месяц, а вторую дату перенести забыли. Не могу понять, в чем тут проблема, но менеджеры переживают», – написал Алексей Шевченко.