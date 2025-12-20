Джарвис животом врезался в штангу ворот «Флориды» после прохода по флангу. Бринд′Амор заявил, что травма форварда «Каролины» выглядит «не очень хорошо»

Сет Джарвис получил травму в матче против «Флориды».

Нападающий «Каролины» Сет Джарвис получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:4 Б).

В начале овертайма форвард набрал скорость по левому флангу, начал срезать угол, споткнулся об клюшку нападающего «Пантерс» Эвана Родригеса и врезался животом в штангу ворот соперника.

«Травма выглядит не очень хорошо. Он выбыл на какое-то время», – сказал главный тренер «Харрикейнс» Род Бринд′Амор .

В этом сезоне Джарвис набрал 29 (19+10) очков в 34 матчах чемпионата.