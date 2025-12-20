«Динамо» объявило об уходе Джиошвили: «Нападающий продолжит карьеру в другой команде»
Максим Джиошвили покинул «Динамо».
«Динамо» сообщило об уходе нападающего Максима Джиошвили из команды.
«Нападающий продолжит карьеру в другой команде. Хоккейный клуб «Динамо» Москва благодарит Максима за игру и желает удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении бело-голубых.
Ранее сообщалось, что «Динамо» обменяет Джиошвили в «Трактор» на Семена Дер-Аргучинцева.
Джиошвили выступал за «Динамо» с сезона-2022/23. В составе бело-голубых Максим выиграл Кубок Континента и стал обладателем бронзовых медалей КХЛ.
В этом сезоне хоккеист набрал 9 (3+6) очков при полезности «минус 1» в 36 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Динамо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости