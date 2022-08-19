Брылин о Федорове как возможном тренере «Детройта»: «Почему бы и нет, он легенда клуба. Если у него возникнет желание, шансы будут»

не исключает, что в будущем может возглавить .

В мае портал The Athletic включил Федорова и Игоря Ларионова (сейчас возглавляют ЦСКА и «Торпедо» соответственно) в список возможных кандидатов на пост главного тренера «Детройта» после увольнения Джеффа Блэшилла.

Позже клуб назначил на эту должность Дерека Лалонда, работавшего в штабе «Тампы».

«Самое главное, чтобы были желание и человек у руля команды, который бы тебе доверил такой ответственный пост в организации. Такое решение принимают в основном генменеджер или хозяин команды, поэтому все возможно.

Тем более если посмотреть на Сергея Федорова в ЦСКА, то почему бы нет, он вообще легенда «Детройта». Если у него возникнет желание, шансы у него будут. Болельщики наверняка воспримут такое назначение очень благоприятно», – сказал Брылин.