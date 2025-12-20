Голкипер «Салавата» Вязовой в прыжке поймал шайбу в ловушку после броска форварда «Ак Барса» Галимова по пустым воротам

Семен Вязовой сделал красивый сэйв в матче против «Ак Барса».

Голкипер «Салавата Юлаева » Семен Вязовой сделал эффектное спасение в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса » (0:1, первый перерыв).

Эпизод произошел в первом периоде, когда казанская команда играла в большинстве.

Нападающий Михаил Фисенко, оказавшийся успешен в подборе на пятаке, выполнил передачу на правый фланг, откуда форвард Артем Галимов бросил в пустые ворота, однако голкипер уфимцев успел отреагировать и в прыжке поймал шайбу в ловушку.