Голкипер «Салавата» Вязовой в прыжке поймал шайбу в ловушку после броска форварда «Ак Барса» Галимова по пустым воротам
Семен Вязовой сделал красивый сэйв в матче против «Ак Барса».
Голкипер «Салавата Юлаева» Семен Вязовой сделал эффектное спасение в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (0:1, первый перерыв).
Эпизод произошел в первом периоде, когда казанская команда играла в большинстве.
Нападающий Михаил Фисенко, оказавшийся успешен в подборе на пятаке, выполнил передачу на правый фланг, откуда форвард Артем Галимов бросил в пустые ворота, однако голкипер уфимцев успел отреагировать и в прыжке поймал шайбу в ловушку.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости