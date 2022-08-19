Крикунов о Брылине: «Он авторитет, трехкратный обладатель Кубка Стэнли. Все у него получится»

прокомментировал назначение ассистентом тренера .

48-летний российский специалист вошел в тренерский штаб Линди Раффа.

«Все у него получится, он парень добросовестный. Станет ли он главным тренером сейчас – сложный вопрос. Со временем, наверное. Там особо иностранных тренеров нет, они своих в основном ставят.

Он командный игрок, поэтому ему и легко взаимодействовать с игроками. Тем более он авторитет, трехкратный обладатель Кубка Стэнли», – сказал бывший тренер сборной России.