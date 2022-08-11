Игорь Ожиганов: «Ротенберг – честный тренер. Может и напихать кому-то – что-то среднее между Квартальновым и Никитиным»

Защитник СКА Игорь Ожиганов рассказал о работе с .

– Люди, и тренеры в том числе, бывают разные. Но если человек играет и дает результат, то зачем его сажать? И наоборот. Если человек не дает то, чего от него ждут, то почему он должен играть? Так у нас и получается. Ротенберг в этом плане честный тренер.

– Как он себя ведет? Взрывается?

– Во время предсезонных сборов и контрольных матчей нет никакого нагнетания и накачки. Все идет на позитиве.

Третий год нас вывозят на сборы в Сочи – тут море, солнце, горы. Можно прогуляться. Очень приятно. Ты не сидишь все время на одном месте, как раньше делало «Динамо» в Пинске, когда кондиционеров не было. У нас очень хорошие условия.

– Как отнеслись к тому, что Роман Ротенберг стал главным тренером?

– Этот факт просто был официально зафиксирован на бумаге. Роман Борисович уже принимал участие в тренировочном процессе, а на скамейку встал еще во время пандемии, когда все заболели и СКА играл вторым составом против «Ак Барса».

– Как он ведет себя на скамейке?

– По-разному.

– Чем-то отличается от тех тренеров, с которыми вы работали раньше?

– Есть Квартальнов и Никитин – два совершенно разных по манере поведения на скамейке тренера. Дмитрий Вячеславович импульсивен. У него все летает. Игорь Валерьевич, наоборот, очень спокоен.

Люди бывают очень разные. Ротенберг – что-то среднее между ними.

– Может иногда завестись?

– Конечно, может. И напихать кому-то. Когда находишься на скамейке и переживаешь за результат, то эмоции бывают разные. Нельзя стоять как дятел и только смотреть по очереди вправо и влево, – сказал Ожиганов.