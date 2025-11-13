Миллер о хет-трике в матче с «Динамо»: «Хочу посвятить его своей семье. Для меня эта игра особенная. Мой брат впервые приехал в Россию, мы сделали камбэк и выиграли»
Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер поделился эмоциями после победы в матче против «Динамо» (5:4).
23-летний Миллер забил 3 гола и сделал передачу в этой игре. Это первый хет-трик защитника в КХЛ. На матче присутствовали отец хоккеиста Джон и брат Джош.
– С победой! Расскажите про свои голы.
– Отличный хет-трик, хочу посвятить его своей семье. Отличная командная победа для нас, готовимся к следующим домашним матчам.
– У вас были такие результативные игры раньше?
– Да, бывало, но всегда радует, когда оформляешь хет-трик. Важнее, что вся наша атака сегодня сыграла здорово в чужой зоне, отличная командная победа.
– Можно сказать, что сегодня у вас была лучшая игра в жизни?
– Да, для меня она точно особенная. Мой брат впервые приехал в Россию, мы сделали неплохой камбэк и выиграли. Отличная командная победа, двигаемся дальше.
– За счет чего удалось перевернуть игру?
– Большая победа для нас. Хоть сезон начался не слишком гладко, последние пару месяцев команда играет здорово. Мы это показали, отыгрались с нескольких шайб. Отличная командная победа. Думаю, она понравилась болельщикам, – сказал Миллер.
