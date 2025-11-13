НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Флоридой», «Монреаль» против «Далласа», «Коламбус» примет «Эдмонтон», «Вегас» встретится с «Айлендерс»

Сегодня пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Вашингтон » сыграет с «Флоридой», «Монреаль » встретится с «Далласом », «Колорадо » проведет матч с «Баффало», «Вегас » будет противостоять «Айлендерс».

