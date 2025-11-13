НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Флоридой», «Монреаль» против «Далласа», «Коламбус» примет «Эдмонтон», «Вегас» встретится с «Айлендерс»
Сегодня пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
«Вашингтон» сыграет с «Флоридой», «Монреаль» встретится с «Далласом», «Колорадо» проведет матч с «Баффало», «Вегас» будет противостоять «Айлендерс».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
