Ротенберг о глубине состава СКА: «У нас система. Есть ребята в «СКА-Неве» и СКА-1946, которые в любой момент готовы помочь основной команде»

поделился мнением о глубине состава СКА.

– Ваша команда отлично действует в активном прессинге. Но чтобы на длинной дистанции выдержать такой темп, помимо физической готовности нужна еще и длинная скамейка. Насколько СКА на данный момент располагает необходимой глубиной состава?

– Согласен, наш хоккей очень энергозатратный, поэтому нужно правильно расходовать свои силы.

Например, в игре с «Авангардом» у нас был тотальный контроль шайбы, мы провели в зоне атаки 11 минут, а соперник – 4 минуты. В это же время мы создали не так много голевых моментов, как хотелось бы. Так что нужно улучшать КПД, работать на пятаке, больше бросать, закрывать вратаря, а не играть по периметру.

Это мы сделали уже [в матче со сборной России U25]: защитники бросали, нападающие работали перед воротами и забивали хорошие трудовые командные голы. Если мы будем больше забивать, то будем расходовать гораздо меньше сил, так что все зависит от нас самих.

А глубина состава у нас есть, ведь у нас система – есть ребята и в «СКА-Неве», и в , которые в любой момент готовы помочь основной команде, – сказал главный тренер СКА.