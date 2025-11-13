Яшкин про 1-й хет-трик Миллера в КХЛ: «Он давно мог это исполнить. Хорошо, что сделал сегодня – вытащили матч. Он игрок высокого уровня»
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался после победного матча с «Динамо» (5:4).
«Ак Барс» отыгрался с 2:4 по ходу матча. Дмитрий Яшкин (2+2) и Митчелл Миллер (3+1) набрали по 4 очка.
– Положительные эмоции, победа есть победа.
– Сегодня вы были в шаге от хет-трика. Обидно, что ваш бросок по пустым воротам заблокировали?
– Обидно, но, значит, повезет в другой момент.
– Вы набрали четыре очка за матч. Можно сказать, что вернулись?
– Вроде я и не уходил (улыбается). Где-то везет: шайба отскакивает, реализую свои моменты.
– Как вам первый хет-трик Митчелла Миллера в КХЛ?
– Он давно мог это исполнить. Хорошо, что сделал это сегодня – вытащили матч.
– Со скамейки удивляетесь его проходам?
– Нет, мы каждый день это наблюдаем.
– У нападающих бывает какая-то зависть при виде таких перфомансов в исполнении защитников?
– Так Митч же бывший нападающий. Завидовать нечему, он игрок высокого уровня и требует это от себя.
– Хороший камбэк у «Ак Барса» сегодня, за счет чего удалось отыграться?
– Очень важную шайбу забросили в концовке второго периода, реализовали отложенный штраф. Думаю, все важные моменты, которые у нас были, мы их реализовали.
– Оставались ли воспоминания от прошлогоднего плей-офф?
– Нет, идет новый сезон, – сказал Яшкин.
Каждый четверг – матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе’’! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс