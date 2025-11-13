Яшкин про 1-й хет-трик Миллера в КХЛ: «Он давно мог это исполнить. Хорошо, что сделал сегодня – вытащили матч. Он игрок высокого уровня»

Дмитрий Яшкин подвел итоги матча «Ак Барса» с «Динамо».

Нападающий «Ак Барса » Дмитрий Яшкин высказался после победного матча с «Динамо » (5:4).

«Ак Барс» отыгрался с 2:4 по ходу матча. Дмитрий Яшкин (2+2) и Митчелл Миллер (3+1) набрали по 4 очка.

– Положительные эмоции, победа есть победа.

– Сегодня вы были в шаге от хет-трика. Обидно, что ваш бросок по пустым воротам заблокировали?

– Обидно, но, значит, повезет в другой момент.

– Вы набрали четыре очка за матч. Можно сказать, что вернулись?

– Вроде я и не уходил (улыбается). Где-то везет: шайба отскакивает, реализую свои моменты.

– Как вам первый хет-трик Митчелла Миллера в КХЛ?

– Он давно мог это исполнить. Хорошо, что сделал это сегодня – вытащили матч.

– Со скамейки удивляетесь его проходам?

– Нет, мы каждый день это наблюдаем.

– У нападающих бывает какая-то зависть при виде таких перфомансов в исполнении защитников?

– Так Митч же бывший нападающий. Завидовать нечему, он игрок высокого уровня и требует это от себя.

– Хороший камбэк у «Ак Барса» сегодня, за счет чего удалось отыграться?

– Очень важную шайбу забросили в концовке второго периода, реализовали отложенный штраф. Думаю, все важные моменты, которые у нас были, мы их реализовали.

– Оставались ли воспоминания от прошлогоднего плей-офф?

– Нет, идет новый сезон, – сказал Яшкин.

