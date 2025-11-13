Фетисов о Могильном: «Он не только выдающийся хоккеист, но и патриот России. Живет в Хабаровске, помогает развитию хоккея на Дальнем Востоке»

Вячеслав Фетисов назвал Александра Могильного патриотом России.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением об Александре Могильном .

Могильный является олимпийским чемпионом 1988 года, чемпионом мира 1989 года, обладателем Кубка Стэнли 2000 года. Ранее он играл в НХЛ за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто». Ранее он был введен в Зал хоккейной славы в Торонто.

«Он не только выдающийся хоккеист, но и патриот нашей страны. Он живет в Хабаровске, на Дальнем Востоке. Помогает развитию хоккея в этом очень важном для нас регионе.

В свое время я попросил его возглавить создание клуба «Адмирал » во Владивостоке. Он с честью справился, запустили проект, который сегодня радует дальневосточников. Он живет интересами хоккея, достаточно скромный по всем понятиям человек.

Он умел блистать на льду, и в жизни всегда был достаточно скромным, таким уверенным в себе порядочным человеком.

Он оставил яркий след в истории мирового хоккея. Не случайно он обладает всеми тремя главными титулами: Кубок Стэнли , олимпийский чемпион и чемпион мира. Это то, что сегодня определяет еще один элитный клуб, в котором Саша имеет честь находиться», – заявил Фетисов.

