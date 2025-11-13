  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Фетисов о Могильном: «Он не только выдающийся хоккеист, но и патриот России. Живет в Хабаровске, помогает развитию хоккея на Дальнем Востоке»
18

Вячеслав Фетисов назвал Александра Могильного патриотом России.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением об Александре Могильном.

Могильный является олимпийским чемпионом 1988 года, чемпионом мира 1989 года, обладателем Кубка Стэнли 2000 года. Ранее он играл в НХЛ за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто». Ранее он был введен в Зал хоккейной славы в Торонто.

«Он не только выдающийся хоккеист, но и патриот нашей страны. Он живет в Хабаровске, на Дальнем Востоке. Помогает развитию хоккея в этом очень важном для нас регионе.

В свое время я попросил его возглавить создание клуба «Адмирал» во Владивостоке. Он с честью справился, запустили проект, который сегодня радует дальневосточников. Он живет интересами хоккея, достаточно скромный по всем понятиям человек.

Он умел блистать на льду, и в жизни всегда был достаточно скромным, таким уверенным в себе порядочным человеком.

Он оставил яркий след в истории мирового хоккея. Не случайно он обладает всеми тремя главными титулами: Кубок Стэнли, олимпийский чемпион и чемпион мира. Это то, что сегодня определяет еще один элитный клуб, в котором Саша имеет честь находиться», – заявил Фетисов.

«Подумал, что мне выпить – кофе или водки?» Александр Могильный – в Зале хоккейной славы!

Александр Могильный в Зале хоккейной славы! Наконец-то!

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Звезда»
