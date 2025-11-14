Фукале о шутках Флери: «Никогда не смогу стать таким, как он, я не такой хитрый. Он в этом лучший, его не победить. Я слежу за ним всю карьеру»

Зак Фукале рассказал, что с детства следит за Марком-Андре Флери.

Вратарь минского «Динамо» Зак Фукале поделился мнением о шутках и разыгрышах Марка-Андре Флери.

– Ты репостнул пост с Марком-Андре Флери. Следишь за легендой?

– Конечно! Я с детства слежу за Марком-Андре Флери. У меня была возможность несколько раз потренироваться с ним. Я учусь у него и слежу за ним всю карьеру.

– Марк-Андре известен своими шутками и харизмой, как и ты. Берешь с него пример?

– Ха-ха. Нет, я никогда не смогу стать таким, как он. Его не победить в этой игре. Я думаю, он лучший в этом деле.

Я не такой хитрый, как он. Я просто приезжаю на арену с улыбкой и стараюсь веселиться, – сказал Фукале.

