Мэттью и Брэди Ткачаки запустили подкаст «Wingmen», став первыми действующими игроками НХЛ с ток-шоу

Мэттью и Брэди Ткачаки запустили свой подкаст.

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак и форвард «Оттавы» Брэди Ткачак запустили подкаст под названием «Wingmen».

Первый эпизод вышел в четверг.

«Для нас это невероятно волнительно. Мы невероятно рады. Мы с Брэди общаемся почти каждый день или еженедельно, а теперь нам еще и платят за это раз в неделю, вы шутите? Так что это очень волнительно, и я просто невероятно рад помочь продвижению игры», — сказал Мэттью Ткачак в эфире The Pat McAfee Show.

Эпизоды будут выходить каждую среду в течение всего сезона НХЛ.

Как сообщает The Athletic, братья стали первыми действующими игроками НХЛ, у которых есть собственный подкаст/ток-шоу.

Оба брата в настоящее время не могут играть из-за травм.