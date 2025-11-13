  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гатиятулин о 5:4 с «Динамо»: «Эмоции шли не туда в каких-то отрезках, были ненужные удаления, сами доставляли себе проблемы. В 3-м периоде правильно сработали, поправили среднюю зону»
0

Гатиятулин о 5:4 с «Динамо»: «Эмоции шли не туда в каких-то отрезках, были ненужные удаления, сами доставляли себе проблемы. В 3-м периоде правильно сработали, поправили среднюю зону»

Анвар Гатиятулин высказался о победе «Ак Барса» в игре с «Динамо».

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал волевую победу в игре с московским «Динамо» (5:4).

«Ак Барс» отыгрался с 2:4 по ходу матча. Дмитрий Яшкин (2+2) и Митчелл Миллер (3+1) набрали по 4 очка.

– Игра нам давалась с самого начала, другое дело, что соперник своей удачной игрой в большинстве наделал нам проблем. Но мы проявили характер, добавили в активных действиях перед воротами. Хорошая командная победа, и нашим болельщикам спасибо за поддержку.

– Вы согласны, что команда победила в первую очередь эмоциями, особенно в третьем периоде?

– Хоккей в принципе весь на эмоциях. Просто они должны быть направлены в правильное русло. Важно не забывать о выполнении задания, не размениваться на провокации, не смотреть на действия арбитров, а думать о командной игре.

Сегодня в каких-то отрезках наши эмоции шли не туда, были ненужные удаления. Вроде бы контролировали шайбу, но нарушениями сами доставляли себе проблемы.

А в третьем периоде правильно сработали, поправили среднюю зону. Ребята оказывали хорошее давление и своими моментами и характером заслужили эту победу.

– С учетом плей-офф этот соперник наверняка стал принципиальным для команды и для вас?

– Каждому в голову не залезешь. Что касается меня, если бы сейчас был плей-офф, тогда можно было бы рассуждать так. В регулярном чемпионате каждая команда ставит конкретные цели, отталкивается от текущего состояния.

Для меня, наверное, особо интересны матчи против тренеров, с которыми общаемся, обсуждаем идеи, подходы. С Алексеем Николаевичем нас многое связывает, и в сборной на двух чемпионатах мира были, и сейчас общаемся. Поэтому для меня эти игры всегда особенные.

– Вы пропустили три шайбы за три меньшинства. Алексей Кудашов сказал, вы могли быть не готовы к новым составам спецбригад из-за травм в «Динамо».

– У них сильные спецбригады. Нам остается только разбирать эти моменты, чтобы в дальнейшем такое не повторялось. 

– При подготовке к этой игре вы использовали тактические наработки плей-офф? Слабый пятак «Динамо», к примеру?

– Какие-то моменты смотрим, но и соперник вносит новые вещи в свою игру. Мы всегда стараемся отталкиваться от своей игры, смотреть, что получилось в предыдущем матче, что нужно исправить.

Что касается пятака, то это не секрет – кто его выигрывает, тот чаще выигрывает и матчи. Мы постоянно над этим работаем, – сказал Гатиятулин.  

Каждый четверг – матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе’’! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
logoАк Барс
logoДинамо Москва
logoАнвар Гатиятулин
logoКХЛ
logoАлексей Кудашов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кудашов о 4:5 от «Ак Барса»: «Игра шла с переменным успехом. Хоккеисты старались, играли с самоотдачей и желанием, но не получилось»
вчера, 19:28
Защитник «Ак Барса» Лямкин провел 600-й матч КХЛ
вчера, 18:57
«Ак Барс» отыгрался с 2:4 и победил «Динамо». Яшкин набрал 2+2, Миллер – 3+1
вчера, 18:38
Главные новости
У «Вашингтона» 7 поражений в последних 9 матчах. Команда Карбери идет на 15-м месте на Востоке
29 минут назад
КХЛ. ЦСКА в гостях у «Нефтехимика», «Спартак» против «Северстали»
41 минуту назад
Аскаров отразил 34 из 35 бросков «Калгари» и стал 2-й звездой матча. Он прервал серию из 4 побед подряд, в последних 5 играх – 96,5% сэйвов
сегодня, 04:46
Подколзин забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче против «Коламбуса». У него 8 очков в 19 играх в сезоне
сегодня, 04:34Видео
Марченко – 5-й игрок в истории «Коламбуса» с результативной серией из 10+ игр. У форварда 3+9 на отрезке и 19 очков в 17 матчах в сезоне
сегодня, 04:22Видео
Маршанд набрал 1000 очков в регулярках НХЛ. Он стал 102-м игроком в истории лиги с таким достижением
сегодня, 03:46Видео
Тарасов записал в актив 1-ю победу в сезоне, отразив 37 из 40 бросков «Вашингтона». У вратаря «Флориды» 90,2% сэйвов и КН 2,60 в 5 играх
сегодня, 03:34
Овечкин без очков против «Флориды»: 3 броска, 1 хит и «минус 2» за 17:33. У него 4+8 в 17 играх в сезоне
сегодня, 03:22
НХЛ. «Флорида» забросила 6 шайб «Вашингтону», «Даллас» разнес «Монреаль» – 7:0, «Коламбус» одолел «Эдмонтон», «Вегас» играет с «Айлендерс»
сегодня, 03:00Live
Агент Рафикова про слухи о возможном обмене: «Кто-то ведет какие-то игры, видимо. В «Локомотиве» никто нам не говорил: «Мы готовы поменять его» или «Нас что-то не устраивает»
вчера, 21:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Баффало» проиграл 5 матчей подряд с общей разницей 9:22. «Сэйбрс», не выходившие в плей-офф с 2011 года, идут на последнем месте на Востоке
17 минут назад
«Колорадо» выиграл 5 матчей подряд с общей разницей 27:11 и продолжает лидировать в общей таблице НХЛ. Нечас набрал 2+2 в игре с «Баффало»
53 минуты назад
Демидов остался без голов в 4-м матче подряд, без очков – во 2-м. У него 2 броска, 2 хита и «минус 2» за 15:15 против «Далласа», в сезоне – 4+9 в 17 играх
сегодня, 03:58
«Колорадо» продлил вратаря Уэджвуда на год и 2,5 млн долларов. У 33-летнего канадца 10 побед в 14 играх в сезоне при 91,3% сэйвов и КН 2,26
сегодня, 03:10
Сделали 3D-модель офиса менеджера КХЛ и спрятали там много интересного. Попробуйте зайти!
вчера, 22:00Тесты и игры
Фукале о шутках Флери: «Никогда не смогу стать таким, как он, я не такой хитрый. Он в этом лучший, его не победить. Я слежу за ним всю карьеру»
вчера, 21:16
Netflix анонсировал сериал про хоккей с Мишель Монахан. Звезда «Настоящего детектива» исполнит роль вдовы тренера, возглавившей школьную команду после гибели мужа и игроков в ДТП
вчера, 20:59
Гатиятулин о хет-трике Миллера: «Митч – молодец. Наши договоренности действуют – у него развязаны руки при игре в атаке, но это не должно влиять на оборону»
вчера, 20:43
Яшкин про 1-й хет-трик Миллера в КХЛ: «Он давно мог это исполнить. Хорошо, что сделал сегодня – вытащили матч. Он игрок высокого уровня»
вчера, 19:59
Миллер о хет-трике в матче с «Динамо»: «Хочу посвятить его своей семье. Для меня эта игра особенная. Мой брат впервые приехал в Россию, мы сделали камбэк и выиграли»
вчера, 19:49