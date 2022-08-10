Ротенберг о сборной России U25: «Ребята очень достойно выступили, обыграли «Авангард» – лидера. Это о многом говорит»

Теги Авангард СКА КХЛ Роман Ротенберг Sochi Hockey Open Максим Грошев Сергей Иванов 2000 Кирилл Кирсанов Арсений Коромыслов Дмитрий Бучельников Кирилл Танков сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался об игре сборной России U25 на турнире в Сочи. 

Большая часть игроков этой команды представляла систему клуба из Санкт-Петербурга. 

– Сборная молодых звезд U25 прекрасно себя проявила на этом турнире. Следили ли за этой командой? Может кто-то уже на карандаше у скаутской службы СКА?

– Многие ребята из U25 изначально прошли с нами сбор, они не просто у нас на карандаше, это наши ребята.

В Новогорске была проделана огромная работа, тяжелая как физически, так и морально. Не всем удается выдержать эту интенсивность, отработать сбор максимально эффективно. В прошлые сезоны были ситуации, когда кто-то сдавался, просил заменить упражнения или вообще поменять подходы. На сегодняшний день у нас все прошли этот сбор, следующий будет еще тяжелее, мы работаем по нарастающей.

Танков, Грошев, Бучельников, Иванов, Коромыслов, Кирсанов да и все остальные очень достойно выступили на турнире, обыграли «Авангард» – лидера, а это о многом говорит. Как раз перед пресс-конференцией разговаривал с Арсением Коромысловым, и он сказал, что сбор в Новогорске ему действительно помог в плане выносливости, так что мы движемся в правильном направлении.

Это очень полезная обратная связь. Если молодые ребята после такой тяжелой работы чувствуют себя лучше, значит мы правильно развиваем игроков. Работа продолжается, мы ждем их на следующем сборе и посмотрим, кто на что способен, – сказал главный тренер СКА

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