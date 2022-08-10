Ротенберг о сборной России U25: «Ребята очень достойно выступили, обыграли «Авангард» – лидера. Это о многом говорит»

высказался об игре сборной России U25 на турнире в Сочи.

Большая часть игроков этой команды представляла систему клуба из Санкт-Петербурга.

– Сборная молодых звезд U25 прекрасно себя проявила на этом турнире. Следили ли за этой командой? Может кто-то уже на карандаше у скаутской службы СКА?

– Многие ребята из U25 изначально прошли с нами сбор, они не просто у нас на карандаше, это наши ребята.

В Новогорске была проделана огромная работа, тяжелая как физически, так и морально. Не всем удается выдержать эту интенсивность, отработать сбор максимально эффективно. В прошлые сезоны были ситуации, когда кто-то сдавался, просил заменить упражнения или вообще поменять подходы. На сегодняшний день у нас все прошли этот сбор, следующий будет еще тяжелее, мы работаем по нарастающей.

Танков, Грошев, Бучельников, Иванов, Коромыслов, Кирсанов да и все остальные очень достойно выступили на турнире, обыграли – лидера, а это о многом говорит. Как раз перед пресс-конференцией разговаривал с , и он сказал, что сбор в Новогорске ему действительно помог в плане выносливости, так что мы движемся в правильном направлении.

Это очень полезная обратная связь. Если молодые ребята после такой тяжелой работы чувствуют себя лучше, значит мы правильно развиваем игроков. Работа продолжается, мы ждем их на следующем сборе и посмотрим, кто на что способен, – сказал главный тренер .