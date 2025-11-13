Netflix анонсировал сериал про хоккей с Мишель Монахан. Звезда «Настоящего детектива» исполнит роль вдовы тренера, возглавившей школьную команду после гибели мужа и игроков в ДТП

Netflix анонсировал сериал про хоккей с Мишель Монахан.

Netflix анонсировал сериал про школьную хоккейную команду из Миннесоты.

Актриса Мишель Монахан, известная по сериалам «Настоящий детектив» и «Белый лотос», сыграет главную роль в новом сериале о хоккее из восьми эпизодов.

Монахан сыграет роль тренера Харпер Салливан.

«Действие сериала разворачивается в небольшом рабочем городке Саут-Дороти, штат Миннесота, где школьная хоккейная команда десятилетиями становилась чемпионами штата и выпускала звезд НХЛ под руководством легендарного тренера «Салли» Салливана. Когда в автокатастрофе погибают несколько игроков и Салли, город обращается к Харпер Салливан – вдове тренера Салли – с просьбой стать тренером новой команды из измученных и сломленных молодых людей.

Перед вами обнадеживающая и незабываемая история команды аутсайдеров, которые объединяются, чтобы вдохнуть новую жизнь в свой город, вернуть себе прежний образ жизни и превратить общее горе в непреодолимую силу», – сообщает Netflix.