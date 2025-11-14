Мэттью и Брэди Ткачаки считают, что вратари должны драться чаще: «Когда Флери и Биннингтон собирались подраться – боже мой, я так хотел это увидеть. Люди хотят видеть бои голкиперов»

Мэттью и Брэди Ткачаки хотят видеть больше драк среди вратарей в НХЛ.

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак и форвард «Оттавы» Брэди Ткачак поделились мыслями о драках вратарей.

«Я думаю, драки вратарей должны случаться чаще. В том году, когда Флери и Биннингтон собирались подраться – боже мой, я так хотел это увидеть», – сказал Мэттью.

«100%. Речь идет о продвижении игры. Люди хотят видеть бои вратарей», – ответил Брэди.

«Я действительно думаю, что люди больше приходили бы на матчи, если бы было больше драк вратарей. Я думаю, это означало бы рост числа абонементов», – добавил Мэттью.

Мэттью и Брэди Ткачаки запустили подкаст «Wingmen», став первыми действующими игроками НХЛ с ток-шоу