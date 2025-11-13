Гатиятулин о хет-трике Миллера: «Митч – молодец. Наши договоренности действуют – у него развязаны руки при игре в атаке, но это не должно влиять на оборону»

Анвар Гатиятулин высказался об игре Митчелла Миллера против «Динамо».

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил выступление защитника Митчелла Миллера в игре с «Динамо » (5:4).

23-летний Миллер забил 3 гола и сделал передачу . Это первый хет-трик защитника в КХЛ. На матче присутствовали отец хоккеиста Джон и брат Джош.

– Лучший матч Митчелла Миллера в сезоне – это следствие визита семьи?

– Конечно, когда родные проделали такой путь, хочется их порадовать.

Митч – молодец, наши сентябрьские договоренности действуют – у него развязаны руки при игре в атаке, но это не должно влиять на игру в обороне, – сказал Гатиятулин .

