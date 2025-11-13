Ожиганов стал 5-м защитником, набравшим 300 очков в КХЛ

Игорь Ожиганов стал 5-м защитником, набравшим 300 баллов в КХЛ.

33-летний защитник «Динамо » сделал передачу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

Теперь на счету Ожиганова 300 (85+215) баллов в 798 играх в лиге с учетом плей-офф.

Список лидеров по очкам среди защитников лиги теперь выглядит следующим образом:

431 – Кевин Дэллман ;

367 – Илья Никулин ;

322 – Кирилл Кольцов ;

300 – Андрей Сергеев;

300 – Игорь Ожиганов .