Ожиганов стал 5-м защитником, набравшим 300 очков в КХЛ
Игорь Ожиганов стал 5-м защитником, набравшим 300 баллов в КХЛ.
Игорь Ожиганов стал пятым защитником, набравшим 300 очков в КХЛ.
33-летний защитник «Динамо» сделал передачу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Ак Барса».
Теперь на счету Ожиганова 300 (85+215) баллов в 798 играх в лиге с учетом плей-офф.
Список лидеров по очкам среди защитников лиги теперь выглядит следующим образом:
431 – Кевин Дэллман;
367 – Илья Никулин;
322 – Кирилл Кольцов;
300 – Андрей Сергеев;
300 – Игорь Ожиганов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
