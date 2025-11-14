  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Евгений Малкин: «Не думаю о новом контракте. Наслаждаюсь каждым днем и стараюсь выкладываться по полной»
4

Евгений Малкин: «Не думаю о новом контракте. Наслаждаюсь каждым днем и стараюсь выкладываться по полной»

Евгений Малкин сообщил, что не думает о новом контракте.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметил, что не думает о новом контракте.

Срок действующего соглашения 39-летнего нападающего с «Пингвинс» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

В 17 играх нынешнего сезона Малкин набрал 21 (3+18) очко.

«Если вы, ребята (из СМИ), довольны (нашей игрой), то и я доволен (смеется). Я не думаю о новом контракте или еще одном сезоне. Я говорил перед сезоном, что хочу быть счастливым, просто играть в свою игру, не думая слишком много, просто наслаждаться каждым днем, наслаждаться хоккеем.

Я наслаждаюсь каждым днем, хожу на каток и стараюсь выкладываться по полной», – сказал Малкин.

Дубас о будущем Малкина в «Питтсбурге»: «Перерыв на Олимпиаду – возможность для обсуждения этого вопроса. Ожидаю, что он проведет отличный сезон»

Малкин о будущем: «Почему бы не поиграть еще 2 года? Я мог бы завершить карьеру сейчас, но все еще чувствую, что могу играть, я голоден, хочу забивать голы, помогать команде»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
logoЕвгений Малкин
logoНХЛ
logoПиттсбург
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Даниил Прохоров: «Радулов всегда был моим кумиром, дома до сих пор висят плакаты с его изображением. Я сходил с ума от его агрессивного стиля, взял с него пример»
12 ноября, 13:59
Валерий Каменский: «Ковальчук – один из первых претендентов на попадание в Зал славы, он много сделал для мирового хоккея, в НХЛ здорово играл. Крутова можно ввести, Жамнов тоже достоин»
12 ноября, 13:54
Панарин обошел Тарасенко по голам в регулярках НХЛ – 307 шайб. Это 12-е место в истории лиги среди россиян
11 ноября, 09:32
Главные новости
Тренер «Шанхая» Келли: «Понимаем, что мы в городе СКА. У них огромная поддержка, база фанатов. Не исключаю, что часть из них приходит посмотреть на нас»
14 минут назад
КХЛ. ЦСКА в гостях у «Нефтехимика», «Спартак» против «Северстали»
17 минут назадLive
Хайруллина, Воробьева, Зыкова и Короткого хотели вызвать в сборную «России 25». Игроков СКА не пригласили из-за травм («Матч ТВ»)
40 минут назад
Морозов и Порядин попали в заявку «Спартака» на матч с «Северсталью». Иван пропустил 21 игру, Павел – 8
53 минуты назад
НХЛ. «Питтсбург» и «Нэшвилл» сыграют в Швеции, «Каролина» примет «Ванкувер», «Филадельфия» в гостях у «Сент-Луиса»
сегодня, 14:24
Врач сборной России Козлов про пиво как метод восстановления: «Оно способствует ароматизации тестостерона в эстроген. Отсюда «женский» тип жировых отложений. Есть методы лучше»
сегодня, 15:12
Семен Дер-Аргучинцев: «У Кравцова все есть, чтобы заиграть в НХЛ. Когда не дают шанса, ты мало что можешь сделать. Обстоятельства сложились не в его пользу»
сегодня, 14:48
Курбатов об МЧМ: «Партнерам ИИХФ интересно участие России. Часть компаний снизила финансирование. Можем только говорить: «Вы сами себе в ногу выстрелили»
сегодня, 14:29
Малкин о том, может ли «Питтсбург» выйти в плей-офф: «Конечно. Мы сменили тренеров, стараемся изо всех сил, Кросби играет невероятно. Это хорошая команда»
сегодня, 14:12
Артюхин о составе «России 25»: «В СКА есть молодые ребята, которые заслуживают приглашения, тот же Короткий. Но они не подходят под модель и философию игры, видимо»
сегодня, 13:48
Ко всем новостям
Последние новости
Максим Кузнецов о сезоне «Салавата»: «Мы обязаны бороться за Кубок. Дайте время, мы будем в четверке Востока!»
28 минут назад
Батрак об отставке Буцаева из «Сибири»: «Логична, он уничтожил свою репутацию как тренера. Пытался закрутить гайки, вводил идиотские правила. Возвращению Епанчинцева все бы порадовались»
сегодня, 15:45
Артюхин об отставке Буцаева из «Сибири»: «Я бы дал ему больше времени. За полтора месяца невозможно сделать что-то глобально. К генменеджеру больше вопросов, селекция проведена отвратительно»
сегодня, 15:29
Ротенберг пока не получал предложения возглавить «Сибирь» («Матч ТВ»)
сегодня, 15:19
Мартин Гернат: «Каждый соперник хочет обыграть «Локомотив», потому что мы чемпионы. Все пытаются показывать свою лучшую игру»
сегодня, 14:54
Михаил Федоров о Разине: «Если видит, как кто-то стал зазнаваться, сразу закрутит гайки. Но не представляйте его тираном, он предъявляет претензии только по делу»
сегодня, 13:56
Тревор Мерфи: «Когда СКА проявил интерес, я понял: это шанс, который нельзя упустить. Это клуб с историей, с традициями. Играть здесь – большая честь»
сегодня, 13:27
Мерфи о противостоянии России и Канады: «В обеих странах хоккей – часть культуры. Дети растут с клюшкой в руках, это объединяет нас больше, чем разделяет»
сегодня, 12:36
Михаил Федоров о том, как отдыхает: «Могу прогуляться по парку, посидеть где-нибудь. О тусовках не думаю, алкоголь не пью»
сегодня, 11:50
Быков о ЦСКА: «Регулярный чемпионат длинный, у них еще будет время для исправления ситуации. У армейцев отличный набор хоккеистов»
сегодня, 10:43