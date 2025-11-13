  • Спортс
  Книгу про Овечкина «Звезда по имени Ови» презентовали в Москве. Тираж – 2500 экземпляров
Книгу про Овечкина «Звезда по имени Ови» презентовали в Москве. Тираж – 2500 экземпляров

В Москве прошла презентация книги про Александра Овечкина.

13 ноября в Москве состоялась презентация книги про Александра Овечкина «Звезда по имени Ови».

Автором книги которой стал замредактора «Комсомольской правды» Павел Садков. Среди гостей презентации были Павел Садков, главный редактор издания Олеся Носова, экс-хоккеист и тренер Мисхат Фахрутдинов, бывший защитник «Динамо» Василий Паюсов, а также хоккейный обозреватель Павел Лысенков.

«Мне было интересно работать над этой книгой. Почему я согласился? Хотел сделать книгу для обычных людей, которые слышали фамилию «Овечкин» и хотят узнать что-то о нем. Это – простой рассказ про простые истории. Но мне хотелось нащупать, что он скрывает.

Овечкин не так много людей к себе подпускает, мне хотелось немного пощупать. Я задал несколько вопросов ИИ. Меня ИИ так надувал. Хотелось сделать человеческую историю, для меня очень важно», – рассказал Павел Садков.

Тираж книги – 2500 экземпляров. По словам Носовой, книга уже окупилась и будет допечатываться. 

Овечкин – обладатель Кубка Стэнли-2018, трехкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014). Он является воспитанником «Динамо».

В сезоне-2024/25 капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Ранее он стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге. На данный момент на его счету 901 гол в НХЛ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «КП Спорт»
