Роман Ротенберг: «Все хотят обыграть СКА. Каждый проводит против нас лучшую игру в жизни, но мы к этому готовы»

заявил, что все команды проводят против лучшие матчи в жизни.

Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга подвел итоги после заключительного матча со сборной России U25 (5:1).

– Непростая игра, соперник был максимально мотивирован. Первый период для нас был тяжелым, в раздевалке после него состоялся серьезный разговор. Ребята молодцы, хорошо отреагировали и выполнили установку, забили хорошие трудовые голы.

Команда находится под нагрузками – за 6 дней мы сыграли 5 игр одним составом, и все выдержали темп, победили практически по всех матчах. Нам есть над чем работать, сейчас начнем следующий серьезный микроцикл, будем отрабатывать и оттачивать те детали, которые увидели сейчас на турнире.

– Подводя итог турнира, расскажите, кем или чем остались довольны, а какие компоненты хотели бы усилить.

– Побеждает, как и проигрывает, вся команда. У нас определенно есть детали, которые необходимо улучшить: борьба на пятаке, игровая дисциплина. Сейчас у нас относительно новый коллектив, так что предстоит еще много работы.

Все команды хотят обыграть СКА, каждый выходит и проводит против нас лучшую игру в своей жизни, но мы к этому готовы, – сказал Ротенберг.