  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Никита Лямкин: «Ак Барс» – топ-клуб и не должен проигрывать 3 матча подряд. Это бьет по самолюбию. Постараемся избегать этого впредь»
0

Никита Лямкин: «Ак Барс» – топ-клуб и не должен проигрывать 3 матча подряд. Это бьет по самолюбию. Постараемся избегать этого впредь»

Никита Лямкин высказался перед игрой против «Динамо».

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался перед матчем против московского «Динамо».

Игра состоится сегодня, 13 ноября. 

– После рекордной победной серии команда потерпела три поражения подряд, как вы это восприняли?

– Это бьет по самолюбию. «Ак Барс» – топ-клуб и не должен проигрывать три матча подряд. Постараемся избегать этого впредь.

– У вас сформировалась хорошая пара обороны с Митчеллом Миллером, как распределяете роли на льду?

– У нас присутствует взаимозаменяемость, подстраховываем друг друга.

– Сейчас у вас максимальное игровое время на льду среди игроков «Ак Барса», тяжело держать такой темп?

– Когда играешь в защите – полегче. У нападающих очень много работы, а для защитника провести 20 минут на льду – не самая тяжелая задача.

– Какие у вас ожидания от домашней серии?

– Предстоят матчи с серьезными соперниками, намереваемся продлить победную серию, – сказал Лямкин.

Каждый четверг – матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе’’! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
logoАк Барс
logoКХЛ
logoНикита Лямкин
logoДинамо Москва
logoМитчелл Миллер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Комтуа – разочарование осени в «Динамо». Отсюда и слухи об обмене
вчера, 15:55
Радулов, Самсонов, Шарипзянов, Канцеров, Жаровский, Дронов – в составе «России 25» на Кубок Первого канала. Ротенберг вызвал 38 человек, из СКА – ни одного
вчера, 14:56
«У казанцев есть эмоциональное преимущество за счет недавней победы». Прогноз Дарьи Романовой на матч «Ак Барс» – «Динамо»
вчера, 13:03
Главные новости
У «Вашингтона» 7 поражений в последних 9 матчах. Команда Карбери идет на 15-м месте на Востоке
29 минут назад
КХЛ. ЦСКА в гостях у «Нефтехимика», «Спартак» против «Северстали»
41 минуту назад
Аскаров отразил 34 из 35 бросков «Калгари» и стал 2-й звездой матча. Он прервал серию из 4 побед подряд, в последних 5 играх – 96,5% сэйвов
сегодня, 04:46
Подколзин забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче против «Коламбуса». У него 8 очков в 19 играх в сезоне
сегодня, 04:34Видео
Марченко – 5-й игрок в истории «Коламбуса» с результативной серией из 10+ игр. У форварда 3+9 на отрезке и 19 очков в 17 матчах в сезоне
сегодня, 04:22Видео
Маршанд набрал 1000 очков в регулярках НХЛ. Он стал 102-м игроком в истории лиги с таким достижением
сегодня, 03:46Видео
Тарасов записал в актив 1-ю победу в сезоне, отразив 37 из 40 бросков «Вашингтона». У вратаря «Флориды» 90,2% сэйвов и КН 2,60 в 5 играх
сегодня, 03:34
Овечкин без очков против «Флориды»: 3 броска, 1 хит и «минус 2» за 17:33. У него 4+8 в 17 играх в сезоне
сегодня, 03:22
НХЛ. «Флорида» забросила 6 шайб «Вашингтону», «Даллас» разнес «Монреаль» – 7:0, «Коламбус» одолел «Эдмонтон», «Вегас» играет с «Айлендерс»
сегодня, 03:00Live
Агент Рафикова про слухи о возможном обмене: «Кто-то ведет какие-то игры, видимо. В «Локомотиве» никто нам не говорил: «Мы готовы поменять его» или «Нас что-то не устраивает»
вчера, 21:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Баффало» проиграл 5 матчей подряд с общей разницей 9:22. «Сэйбрс», не выходившие в плей-офф с 2011 года, идут на последнем месте на Востоке
17 минут назад
«Колорадо» выиграл 5 матчей подряд с общей разницей 27:11 и продолжает лидировать в общей таблице НХЛ. Нечас набрал 2+2 в игре с «Баффало»
53 минуты назад
Демидов остался без голов в 4-м матче подряд, без очков – во 2-м. У него 2 броска, 2 хита и «минус 2» за 15:15 против «Далласа», в сезоне – 4+9 в 17 играх
сегодня, 03:58
«Колорадо» продлил вратаря Уэджвуда на год и 2,5 млн долларов. У 33-летнего канадца 10 побед в 14 играх в сезоне при 91,3% сэйвов и КН 2,26
сегодня, 03:10
Сделали 3D-модель офиса менеджера КХЛ и спрятали там много интересного. Попробуйте зайти!
вчера, 22:00Тесты и игры
Фукале о шутках Флери: «Никогда не смогу стать таким, как он, я не такой хитрый. Он в этом лучший, его не победить. Я слежу за ним всю карьеру»
вчера, 21:16
Netflix анонсировал сериал про хоккей с Мишель Монахан. Звезда «Настоящего детектива» исполнит роль вдовы тренера, возглавившей школьную команду после гибели мужа и игроков в ДТП
вчера, 20:59
Гатиятулин о хет-трике Миллера: «Митч – молодец. Наши договоренности действуют – у него развязаны руки при игре в атаке, но это не должно влиять на оборону»
вчера, 20:43
Яшкин про 1-й хет-трик Миллера в КХЛ: «Он давно мог это исполнить. Хорошо, что сделал сегодня – вытащили матч. Он игрок высокого уровня»
вчера, 19:59
Миллер о хет-трике в матче с «Динамо»: «Хочу посвятить его своей семье. Для меня эта игра особенная. Мой брат впервые приехал в Россию, мы сделали камбэк и выиграли»
вчера, 19:49