Никита Лямкин: «Ак Барс» – топ-клуб и не должен проигрывать 3 матча подряд. Это бьет по самолюбию. Постараемся избегать этого впредь»
Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался перед матчем против московского «Динамо».
Игра состоится сегодня, 13 ноября.
– После рекордной победной серии команда потерпела три поражения подряд, как вы это восприняли?
– Это бьет по самолюбию. «Ак Барс» – топ-клуб и не должен проигрывать три матча подряд. Постараемся избегать этого впредь.
– У вас сформировалась хорошая пара обороны с Митчеллом Миллером, как распределяете роли на льду?
– У нас присутствует взаимозаменяемость, подстраховываем друг друга.
– Сейчас у вас максимальное игровое время на льду среди игроков «Ак Барса», тяжело держать такой темп?
– Когда играешь в защите – полегче. У нападающих очень много работы, а для защитника провести 20 минут на льду – не самая тяжелая задача.
– Какие у вас ожидания от домашней серии?
– Предстоят матчи с серьезными соперниками, намереваемся продлить победную серию, – сказал Лямкин.
