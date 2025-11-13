Никита Лямкин: «Ак Барс» – топ-клуб и не должен проигрывать 3 матча подряд. Это бьет по самолюбию. Постараемся избегать этого впредь»

Никита Лямкин высказался перед игрой против «Динамо».

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался перед матчем против московского «Динамо ».

Игра состоится сегодня, 13 ноября.

– После рекордной победной серии команда потерпела три поражения подряд, как вы это восприняли?

– Это бьет по самолюбию. «Ак Барс » – топ-клуб и не должен проигрывать три матча подряд. Постараемся избегать этого впредь.

– У вас сформировалась хорошая пара обороны с Митчеллом Миллером, как распределяете роли на льду?

– У нас присутствует взаимозаменяемость, подстраховываем друг друга.

– Сейчас у вас максимальное игровое время на льду среди игроков «Ак Барса», тяжело держать такой темп?

– Когда играешь в защите – полегче. У нападающих очень много работы, а для защитника провести 20 минут на льду – не самая тяжелая задача.

– Какие у вас ожидания от домашней серии?

– Предстоят матчи с серьезными соперниками, намереваемся продлить победную серию, – сказал Лямкин.

Каждый четверг – матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе’’! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс