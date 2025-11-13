Кудашов о 4:5 от «Ак Барса»: «Игра шла с переменным успехом. Хоккеисты старались, играли с самоотдачей и желанием, но не получилось»

Алексей Кудашов подвел итоги матча «Динамо» с «Ак Барсом».

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов высказался после поражения от «Ак Барса » (4:5).

– Игра шла с переменным успехом, где-то мы вели, где-то «Ак Барс» добавил. Хорошо сыграли в большинстве, дисциплинированно. Игроки старались, играли с самоотдачей и желанием, но не получилось.

– «Динамо» забросило три шайбы в большинстве, хотя «Ак Барс» до матча был лучшей командой по игре в меньшинстве. За счет чего взломали оборону?

– Были травмированы некоторые игроки, пришлось перестраиваться. «Ак Барс» просто не знал тех вариантов, которые мы запланировали на сегодняшнюю игру.

– Максим Комтуа пропустил матч из-за травмы?

– Да.

– То есть игрока не намерены обменивать?

– Спросите об этом у тех, кто пишет данные слухи.

– Вас удивило, насколько окрыленно сегодня играл Митчелл Миллер?

– Я не знаю, как он играл раньше. Может быть, он всегда так играет? То, что он сильный игрок – все знают.

– «Динамо» вновь пропустило с пятака – в чем причина этих ошибок?

– Не бывает такого, что забивают только с пятака – есть то, что этому предшествует. В пропущенных голах было много ошибок не только на пятаке, но и в других зонах.

– В каком состоянии Артем Михеев?

– Сложный вопрос. Он здесь, можете поинтересоваться у него. Он не имеет допуска, покажет время и здоровье, – сказал Кудашов .

