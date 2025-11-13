Плющев про 11 поражений «Сибири» подряд: «Господин Буцаев никогда ничего не добивался. Если хотели бороться за плей-офф, нужен был другой специалист»

Владимир Плющев прокомментировал серию «Сибири» из 11 поражений подряд.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал серию «Сибири » ‎из 11 поражений подряд в FONBET КХЛ.

– Что можно требовать от руководителя тренерского штаба, который никогда ничего не добивался в других клубах?

Надо посмотреть предысторию господина Буцаева , и все станет понятно. Во многих клубах он не дорабатывал до конца сезона. Что от него хотели? Если хотели бороться за плей-офф, то тогда нужен был другой специалист.

‎– Бывший нападающий «Сибири» Никита Сошников пожаловался, что Буцаев публично критиковал игроков, и это неправильно. Кто прав в этой ситуации?

‎– Мне это неведомо. Придумывать какие-то вещи я не собираюсь. Не знаю, что там происходит.

– Может ли руководство второй раз в нынешнем сезоне отправить тренера в отставку?

‎– Не знаю, какие задачи поставлены руководством. Я знаю, что Новосибирск – это хоккейный город. Это неистовые болельщики, которые любят свою команду, любят хоккей.

Тем людям, которые отвечают за все это, надо более внимательно относиться к своим обязанностям, а не слушать агентов, которые по ушам ездят, всякую фигню говорят. Тренера надо подбирать в соответствии команде, – сказал Плющев.

Сошников о Буцаеве в «Сибири»: «Когда машут планшеткой и объясняют в надменном тоне, не всегда хочется прислушиваться. Я не сталкивался с такими специалистами в карьере»