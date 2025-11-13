Защитник «Ак Барса» Лямкин провел 600-й матч КХЛ

Никита Лямкин провел 600-й матч в КХЛ.

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин провел 600-й матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Юбилейной для него стала игра против «Динамо» (5:4). В этом матче Лямкин сделал 3 передачи.

Он стал 140-м хоккеистом в истории КХЛ, кому покорилась отметка 600 игр. 516 матчей Лямкин провел в регулярных чемпионатах, 84 – в Кубке Гагарина.

112 матчей в КХЛ защитник сыграл за «Металлург » из Новокузнецка, 488 – в составе «Ак Барса ».

В 600 играх на счету Лямкина 150 (24+126) очков.

