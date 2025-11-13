Защитник «Ак Барса» Лямкин провел 600-й матч КХЛ
Никита Лямкин провел 600-й матч в КХЛ.
Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин провел 600-й матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Юбилейной для него стала игра против «Динамо» (5:4). В этом матче Лямкин сделал 3 передачи.
Он стал 140-м хоккеистом в истории КХЛ, кому покорилась отметка 600 игр. 516 матчей Лямкин провел в регулярных чемпионатах, 84 – в Кубке Гагарина.
112 матчей в КХЛ защитник сыграл за «Металлург» из Новокузнецка, 488 – в составе «Ак Барса».
В 600 играх на счету Лямкина 150 (24+126) очков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
