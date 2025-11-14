  • Спортс
  • Агент Рафикова про слухи о возможном обмене: «Кто-то ведет какие-то игры, видимо. В «Локомотиве» никто нам не говорил: «Мы готовы поменять его» или «Нас что-то не устраивает»
Агент Рушана Рафикова отреагировал на слухи о возможном обмене игрока.

Агент Александр Черных, представляющий интересы защитника Рушана Рафикова, отреагировал на слухи о возможном обмене игрока.

Ранее журналист Артур Хайруллин сообщил, что главный тренер «Локомотива» Боб Хартли недоволен игрой защитника Рушана Рафикова.

– На просторах хоккейного телеграма Рафикова активно отправляют на обмен из «Локомотива». Действительно ли Рушан может покинуть Ярославль?

– Первый раз его начали отправлять месяц назад. Видимо, кто-то параллельно ведет какие-то игры.

На сегодняшний день в общении с «Локомотивом» никто нам не говорил: «Мы готовы поменять Рафикова» или «Нас что-то не устраивает». У Рушана действующий контракт, и если клуб не хочет, мы обменять его не можем.

– Хартли доволен Рушаном?

– Мы видим, что Рафиков в некоторых матчах имеет в «Локомотиве» предпоследнее игровое время, но есть игры, в которых он по этому показателю входит в топ-3 команды. Думаю, если бы тренер был недоволен, Рушан не играл бы, а вместо него взяли бы другого игрока.

Конечно, нам не очень нравится его игровое время, хотелось бы, чтобы он больше играл. Но мы на контракте. Если клуб примет решение об обмене – окей. Но пока нам не было сказано, что Рафикова готовы обменять.

– Вы на клуб с просьбой об обмене тоже не выходили?

– Пока не выходили, время есть, пока не пройдет даже экватор чемпионата. Если и планировать обмен, то сначала нужно понять, куда уходить игроку, а мы этим пока не занимались, – сказал Черных.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
