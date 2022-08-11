Дмитрий Губерниев: «Если Воробьев игрок сборной, то можно покупать военный билет, другие преступления совершать?»

высказался о покупке форвардом СКА военного билета.

, обвиняемый в даче взятки, признал свою вину. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

– Насколько я знаю, если Воробьев будет сотрудничать со следствием, то наказание будет минимальным. А покупка военного билета – это уголовное преступление.

– Воробьев – потенциально игрок сборной России. Наш хоккей может потерять сильного хоккеиста.

– Если он игрок сборной, то можно покупать военный билет? Можно другие преступления совершать?

– Многие считают, что закон о службе в армии требует изменения для профессиональных спортсменов. Вы как считаете?

– Есть спортрота, есть учебные заведения с военной кафедрой. Не вижу никаких проблем, – сказал спортивный комментатор и ведущий.

😱 Хоккеист СКА признался во взятке за военный билет. Скорее всего, обойдется без тюрьмы, но снова станет призывником