Дмитрий Губерниев: «Если Воробьев игрок сборной, то можно покупать военный билет, другие преступления совершать?»

Дмитрий Губерниев высказался о покупке форвардом СКА военного билета.
Михаил Воробьев, обвиняемый в даче взятки, признал свою вину. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.
– Насколько я знаю, если Воробьев будет сотрудничать со следствием, то наказание будет минимальным. А покупка военного билета – это уголовное преступление.
– Воробьев – потенциально игрок сборной России. Наш хоккей может потерять сильного хоккеиста.
– Если он игрок сборной, то можно покупать военный билет? Можно другие преступления совершать?
– Многие считают, что закон о службе в армии требует изменения для профессиональных спортсменов. Вы как считаете?
– Есть спортрота, есть учебные заведения с военной кафедрой. Не вижу никаких проблем, – сказал спортивный комментатор и ведущий.
😱 Хоккеист СКА признался во взятке за военный билет. Скорее всего, обойдется без тюрьмы, но снова станет призывником