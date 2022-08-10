Крикунов о Воробьеве: «Ну какой он уклонист или уголовник? Понятно, что его просто подставили неправильные люди»

считает, что Михаил Воробьев попал в очень неприятную ситуацию.

Ранее стало известно, что форвард признался в покупке военного билета.

«Воробьев попал в очень неприятную ситуацию, которая может повлиять на его карьеру, на всю жизнь!

Но он держится просто великолепно, отлично отыграл на турнире в Сочи, набирал больше очка за матч. Разве кто-то мог подумать, когда он забрасывал две Минску на турнире в Сочи, что у этого парня будут какие-то проблемы? Он спортсмен, настоящий боец и отлично делает свою работу.

Ситуация с военным билетом, с одной стороны, – скандал, а с другой – очевидная нелепость. Ну какой он уклонист или уголовник? Понятно, что его просто подставили неправильные люди.

Он отличный российский центрфорвард, с головой, с пониманием игры и желанием прогрессировать. Такие хоккеисты – будущее нашего хоккея, надо беречь их и помогать им расти. Уверен, что профессионалы помогут Михаилу решить эту ситуацию, и он продолжит радовать болельщиков своей игрой», – сказал бывший тренер сборной России.