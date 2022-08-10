Фетисов о Воробьеве: «Человек нарушил закон. Оправданий быть не может»

высказался о том, что признался в покупке военного билета.

«Удивлен ли, что он признал вину? Человек нарушил закон. Я больше удивлен, что система не работает. Ребята должны так или иначе – в соответствие с законом – отслужить или поступить в ВУЗ, где есть военная кафедра. Никаких проблем не вижу. Система в очередной раз дала сбой.

Оправданий быть не может. Во многих странах Европы спортсмены понимают, что они обязаны не нарушать закон. Я думаю, что наше спортивное руководство не предусмотрело эти проблемы», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.

Ротенберг о признании Воробьевым вины: «Это фэйки. Идет информационная война по всем фронтам, пропаганда»