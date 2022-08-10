Кожевников о покупке военных билетов: «Это преступление. Хоккеисты знали, на что идут, не маленькие мальчики» 

Александр Кожевников высказался о том, что признался в покупке военного билета.

Ранее стало известно, что на Воробьева, Анвара Сулейманова и Владислава Лукина завели уголовные дела. Они обвиняются в покупке военных билетов.

«Плохо, что так получилось. Миша – хороший и талантливый игрок, но, наверное, это дело агентов – следить за своими воспитанниками. Лезть в эту гадость – не мое дело.

Они (хоккеисты) знали же, на что идут. Это преступление. Для хоккея это все плохо, а они не маленькие мальчики. Они сами творцы своего счастья.

Мне кажется, нужно делать новый закон… Спортроты создавать, чтобы игроки не волновались, а делали все законно», – сказал двукратный олимпийский чемпион.