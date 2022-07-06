На Михаила Воробьева, Анвара Сулейманова и Владислава Лукина завели уголовные дела из-за покупки военных билетов. Им грозит до 12 лет тюрьмы (Mash)

На действующего и двух бывших игроков завели уголовные дела.

Вратарь уфимского клуба Анвар Сулейманов, а также нападающие Владислав Лукин и , выступающие за и соответственно, обвиняются в покупке военных билетов, сообщает со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Утверждается, что игроки, чтобы получить освобождение от службы в армии, обратились к бизнесмену Фариту Самигуллину, который передал деньги заместителю военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы. Посредника арестовали в апреле этого года, а позже из СИЗО перевели под домашний арест.

После его показаний следователи открыли дела против хоккеистов, которые давали взятки, и начальника отделения призыва Константина Воропаева, который получал деньги (от 150 до 200 тысяч рублей).

Игрокам грозит до 12 лет лишения свободы.

ФСБ задержала в Уфе экс-сотрудника ГИБДД, помогавшего игрокам «Салавата» и «Уфы» делать военные билеты