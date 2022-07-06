На Михаила Воробьева, Анвара Сулейманова и Владислава Лукина завели уголовные дела из-за покупки военных билетов. Им грозит до 12 лет тюрьмы (Mash)

Теги Салават Юлаев СКА КХЛ Адмирал Михаил Воробьев Владислав Лукин Спорт-Экспресс Анвар Сулейманов Хоккей

На действующего и двух бывших игроков «Салавата Юлаева» завели уголовные дела. 

Вратарь уфимского клуба Анвар Сулейманов, а также нападающие Владислав Лукин и Михаил Воробьев, выступающие за «Адмирал» и СКА соответственно, обвиняются в покупке военных билетов, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Утверждается, что игроки, чтобы получить освобождение от службы в армии, обратились к бизнесмену Фариту Самигуллину, который передал деньги заместителю военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы. Посредника арестовали в апреле этого года, а позже из СИЗО перевели под домашний арест.

После его показаний следователи открыли дела против хоккеистов, которые давали взятки, и начальника отделения призыва Константина Воропаева, который получал деньги (от 150 до 200 тысяч рублей).

Игрокам грозит до 12 лет лишения свободы. 

ФСБ задержала в Уфе экс-сотрудника ГИБДД, помогавшего игрокам «Салавата» и «Уфы» делать военные билеты

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