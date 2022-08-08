Евгений Тимкин: «Драка – это отдельный элемент хоккея, она может подзадорить команду, остудить пыл соперника. Иногда испытываешь эмоциональный подъем после нее»

Нападающий высказался о драках в хоккее.

– Вам во время переговоров говорили, объясняли, кем видят вас в команде именно на льду?

– Конечно, это в первую очередь проговорили. Виктор Николаевич меня видит в меньшинстве, чтобы я черновую работу делал, играл хорошо в обороне, быстро проходил среднюю зону, и в атаке агрессия на пятаке, броски, вылезания на ворота.

– Если ввести ваши имя в ютубе, то все первые 10 видео будут с вашими драками…

– Ну это не от меня зависит, а от ютуба (смеется).

– Вы сами что думаете о том, что вас воспринимает общественность больше, как тафгая, а не игрока, который отдает передачи, забивает голы, разгоняет атаки?

– Ну а что тут? Я же от этого не отказываюсь. Бывало всякое, ну подрался. Это просто выходит в общественность. У меня, на самом деле, были такие сезоны, когда я вообще ни разу не дрался. И их несколько.

По сути, драка – это отдельный элемент хоккея. Это может подзадорить команду, немного остудить пыл соперника. Это не просто драка ради драки. Если она приносит команде пользу, то почему нет.

– А вы сами разбирались, думали, откуда пошло, что вы чаще многих попадаете в передряги на льду? С чего все началось?

– Не знаю даже. Получалось так. В хоккей такой играю.

– В этом есть какой-то особый драйв, кайф? Что испытываете после драки?

– Эмоциональный подъем иногда испытываешь, конечно. Иногда усталость. Драка на драку не приходится, тут уж как ее проведешь.

– Этому учатся как-то дополнительно? Ставите удар?

– Честно, я ни разу не ходил заниматься. Знаю, что ребята некоторые ходят в боксерские школы, когда в отпуске, и надо поддерживать форму. Это и кардио хорошее. Я лично ни разу не ходил никуда, в такую тематику не подавался. Просто не хочу. Может, мне это и неинтересно.

– Почему вообще, по-вашему, так повелось, что именно в хоккее так культивировались драки? Нигде же в других игровых видах этого нет.

– Драка – это же зрелище, на самом деле. Может, хоккей тем и хорош, что можешь посмотреть и красивые голы, комбинации, обводки, и дополнительно хорошую драку, – сказал Тимкин в интервью «Бизнес Online».