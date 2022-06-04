Тимкин о СКА: «Благодарен Питеру за эти два года. Дружная и профессиональная атмосфера позволила мне вернуть веру в свой уровень»

считает, что смог перезагрузить карьеру в СКА.

– Как оцените свои два сезона за СКА?

– Благодарен Питеру за эти два года. Я пришел в команду на небольшом спаде, но профессиональная и дружная атмосфера позволила мне вернуть веру в свой уровень, заслужил вызов в сборную на чемпионат мира.

Надеюсь, и в СКА оценили мои усилия. Хотел бы отметить всю организацию СКА, в Санкт-Петербурге созданы все условия для профессионального хоккея.

– А чего не хватило вашему СКА, чтобы в седьмом матче полуфинала пройти ЦСКА?

– Мое мнение: СКА прибавлял по ходу серии и находил ключи к сопернику. К сожалению, при счете 3-2 немного упустили инициативу, а в седьмом матче СКА, у которого много молодых игроков, просто не хватило опыта. Серия получилась на два результата, обидное поражение, – сказал нападающий .