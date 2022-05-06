Евгений Тимкин: «Я знаю требования Козлова. Его участие сыграло большую роль в моем переходе в «Салават Юлаев»

Евгений Тимкин высказался после перехода в «Салават Юлаев» из СКА.

«В принципе, переговоры проходили в штатном режиме. Виктор Козлов позвонил и спросил, хотел бы я переехать в Уфу. Я согласился, а все остальные действия уже проводил агент с руководством «Салавата Юлаева».

Я хорошо знаю Виктора Николаевича, знаю его требования. Его участие сыграло большую роль в моем переходе. Главный тренер в принципе обрисовал мою роль. Будем играть в быстрый, агрессивный хоккей, создавать больше трафика на пятаке, быстро переходить из обороны в атаку.

Еще одна роль – помогать молодым ребятам, поддерживать, чтобы им проще было играть, и, при надобности, заступиться за них.

Когда играл за «Металлург», часто встречались с «Салаватом Юлаевым» в плей-офф, много матчей проводили. Конечно, сумасшедшая поддержка на «Уфа-Арене» не забывается. Это чувствовалось всегда. Думаю, что все продолжится в том же духе – так же нас будут поддерживать.

Какими качествами должна обладать чемпионская команда? Она, прежде всего, должна быть сплоченной. Если коллектив хороший, слаженный, если все выкладываются на сто процентов, если друг за друга работают, то тогда такую команду неимоверно тяжело победить. Только команды, сплоченные единой целью, выигрывают кубки», – сказал нападающий.