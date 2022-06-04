Евгений Тимкин: «Козлов сказал, что «Салавату» я нужен. Он видит меня в роли хоккеиста, передающего опыт молодежи»

объяснил свое решение перейти в .

Недавно 31-летний нападающий подписал контракт с уфимским клубом на 2 года.

– Евгений, почему Уфа?

– Контракт со СКА у меня завершился, мог выйти на рынок свободных агентов. Были определенные варианты, но многое решил звонок Виктора Николаевича Козлова. Он поинтересовался моими планами и рассказал, что «Салавату Юлаеву» я нужен. После этого я в общем-то определился, и свою работу начал агент.

– Фактически именно вы выбрали «Салават Юлаев». Не беспокоит, что в клубе – перестройка, и ставка теперь делается не на легионеров, а на молодых воспитанников?

– Наоборот, такая политика Уфы лично меня мобилизует, является профессиональным вызовом. Главный тренер в нашем разговоре сказал, что видит меня в роли хоккеиста, который передает опыт молодежи на льду и в раздевалке, помогает молодым прогрессировать. В Уфе – отличная школа, поэтому есть возможность не потерять в результате и при этом сработать на перспективу.

– О чем еще говорили с Козловым?

– Тренер планирует, что «Салават» будет играть в агрессивный скоростной хоккей с быстрым выходом из зоны. В каких-то определенных ситуациях – например, в неравных составах – моя помощь будет нужна команде.

– Вы были знакомы с Козловым?

– Несколько сезонов работал с Виктором Николаевичем в «Металлурге», сначала он был там вторым тренером, затем главным. Мне очень понравилось то, как он взаимодействует с командой. С одной стороны есть жесткие требования, построенные на огромном опыте игры в и НХЛ, с другой – уважение к хоккеистам, и к ветеранам, и к молодежи. Такой подход мотивирует и объединяет команду, – сказал Тимкин.