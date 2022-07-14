Александр Кадейкин: «Ак Барс» планирует именами брать, видимо. У «Салавата» отличная команда – молодая и скоростная, есть опытные Кулемин и Тимкин»

объяснил, как будет конкурировать с «Ак Барсом».

– Многие болельщики Башкирии смотрят на селекцию главного соперника – и не понимают, как вы теперь будете конкурировать в зеленом дерби. Действительно, как?

– Не стал бы спешить с оценками селекции – все покажет чемпионат. Да, Казань, видимо, планирует брать свое именами, но и у нас отличная команда – молодая и скоростная, в этом наши козыри.

Вспоминаю слова , который, когда я играл в «Локомотиве», перед матчем с лидером сказал примерно так: мол, они будут добиваться результата мастерством, а мы – чем сможем.

Думаю, мы обязательно найдем «чем смочь». Тем более что у нас в атаке есть не менее опытные лидеры, чем у соперников. Например, Николай Кулемин или Евгений Тимкин.

– Главный тренер сказал, что этим лидером видит и вас...

– Благодарен за доверие, повторюсь, готов сделать новый шаг. В межсезонье даже немного поменял систему подготовки и сократил время для отдыха, но при этом в мае сделал нагрузки более плавными.

Прекрасно понимаю, что пора больше помогать команде и выходить на новый уровень. С этим настроем и прибыл на сборы, – сказал нападающий уфимского клуба.