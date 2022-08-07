Константин Кольцов о тактике «Салавата»: «От глухой обороны клуб никогда не играл! Будем искать оптимальный стиль, с агрессивной атакой»

заявил, что не будет играть в оборонительный хоккей.

– Эксперты говорят, что «Салават» в нынешней ситуации обречен менять свой комбинационный стиль и играть в рабоче-крестьянский хоккей. Это так?

– В республике особые хоккейные традиции, болельщик приучен к красивому, атакующему хоккею. Да, сейчас в истории «Салавата Юлаева» намечается новый период, когда ушли некоторые лидеры, но подходит очень интересное поколение своих воспитанников.

На мой взгляд, к определенной перестройке стиля болельщики должны быть готовы – молодые не сразу станут звездами, нужно время. Посмотрим, что у команды получится на домашнем турнире, для становления команды он очень важен.

В любом случае будем искать оптимальный для нынешнего состава стиль, с агрессивной атакой. От глухой обороны «Салават Юлаев» никогда не играл! – сказал тренер уфимского клуба.

Пашков о «Салавате»: «Главная звезда – Кадейкин, это не Умарк и не Радулов. Ослабла вратарская позиция. Атакующий хоккей с таким составом не покажешь»