Виктор Козлов: «Отличие моего подхода от Лямся – только языковое. Философия и атмосфера в «Салавате» те же»

рассказал, чем его подход к работе отличается от подхода .

«Отличие моего подхода в работе от Томи Лямся – только языковое. Философия и атмосфера, которая была в «Салавате Юлаеве» раньше, осталась такой же и сейчас. Мы пытаемся держать все это на том же уровне.

Я верю в потенциал своих игроков. Наша команда будет сильна командными взаимодействиями – мы все будем работать и в атаке, и в обороне. Сейчас акцент будет сделан на восстановление и теоретические занятия.

Мне нравится стиль игры, который был у нас за последние два года. в тренерском штабе работает с защитниками и над игрой в меньшинстве, отвечает за нападающих и вместе со мной за спецбригады большинства», – сказал главный тренер .