Демидов набрал 0+1 в 5-м матче подряд. У него 24 очка в 30 играх в сезоне НХЛ – идет 2-м в гонке бомбардиров среди новичков, отставая от Сеннеке на 2 балла
Иван Демидов продлил до 5 серию игр с результативными передачами.
Форвард «Монреаля» Иван Демидов ассистировал при шайбе Оливера Капанена в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:2).
На счету 20-летнего россиянина стало 24 (6+18) очков в 30 играх в этом сезоне при нейтральной полезности и среднем времени на льду 14:46.
Текущая результативная серия – 5 матчей (0+5 на отрезке).
Сегодня Демидов (12:43, «+1») остался без бросков в створ и получил малый штраф в третьем периоде.
Иван идет на 2-м месте в гонке бомбардиров среди новичков лиги, уступая только 19-летнему форварду Беккетту Сеннеке из «Анахайма» (26 очков в 31 игре, 10+16, полезность «+6», среднее время 16:43).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
