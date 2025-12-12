  • Спортс
  • Маккиннон забил 392-й гол в НХЛ и стал лучшим снайпером в истории «Колорадо». Он обогнал Сакика – владельца рекорда франшизы с учетом шайб за «Квебек»
2

Нэтан Маккиннон забил 392-й гол в НХЛ и стал лучшим снайпером «Колорадо».

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Флоридой» (6:2). 

На счету 30-летнего канадца стало 53 (25+28) очка в 31 игре в текущем сезоне. Он продолжает лидировать в гонках бомбардиров и снайперов лиги. 

За карьеру в рамках регулярок у Маккиннона стало 1068 (392+676) очков в 901 игре. 

Он стал лучшим снайпером в истории «Эвеланш» (считая только сезоны после переезда франшизы в Денвер), обогнав Джо Сакика (391 гол в 870 играх). 

Рекорд франшизы (с учетом шайб за «Квебек Нордикс») остается за Сакиком (625 шайб в 1378 играх). Маккиннон идет на 3-м месте, уступая еще Мишелю Гуле (456 в 813). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
