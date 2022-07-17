Константин Кольцов о работе тренером «Салавата»: «Уфа – второй дом. Надеюсь, получится так же продуктивно, как и в качестве игрока»

рассказал о возвращении в в качестве тренера.

Белорус выступал в нападении клуба с 2006 по 2012 год.

– Константин Евгеньевич, ранее вы выходили на лед «Уфа-Арены» в качестве игрока, а теперь в роли тренера. Ваши первые впечатления?

– В любом случае приятно сюда вернуться. Можно сказать, Уфа – это мой второй дом, все-таки я провел здесь шесть сезонов. Надеюсь, получится так же продуктивно, как и в качестве игрока.

– Когда сегодня вышли на лед, какие первые воспоминания нахлынули?

– В первую очередь вспомнились чемпионские сезоны. Конечно, приятно вспомнить, как полные трибуны поддерживают, когда ты побеждаешь. Приятно вернуться сюда.

– Сейчас при работе на льду «юлаевцы» поделены на две группы, мы увидели новые сочетания. По какому принципу они формировались?

– Сейчас мы больше работаем над объемом. В команде много молодых ребят, им надо проявлять себя. Посмотрим, кто на что способен, – сказал Кольцов.