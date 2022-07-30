Пашков о «Салавате»: «Главная звезда – Кадейкин, это не Умарк и не Радулов. Ослабла вратарская позиция. Атакующий хоккей с таким составом не покажешь»

Теги Салават Юлаев Нефтехимик контрольные матчи Виктор Козлов Александр Радулов КХЛ Александр Пашков Линус Умарк Александр Шарыченков Александр Кадейкин Юха Метсола Хоккей

Александр Пашков считает, что «Салават» столкнется с проблемами на старте сезона КХЛ. 

– Один из лучших клубов в истории КХЛ открыл сезон – пусть и контрольный – с поражения от «Нефтехимика». Удивлены?

– Во-первых, не надо недооценивать «Нефтехимик», который в прошедшем чемпионате не был аутсайдером и имел свое лицо. Во-вторых, при всей моей симпатии к «Салавату Юлаеву» с опасением жду нового сезона. Поэтому, честно говоря, результатом не удивлен.

– Почему так настроены в отношении уфимского клуба?

– Нужно понимать, что у хоккейной Башкирии особые традиции. Республике в нашей игре многое удалось, я бы даже сказал, что она смогла опередить соседей из Татарии и приучить болельщиков к более интересному, глубокому хоккею.

Но проблема в том, что летом «Салават» не по своей вине очень многое потерял. Легионерская бригада Хартикайнена и Умарка была достойной продолжательницей уфимской династии Радулова и Козлова, но она в силу ряда причин сошла со сцены. Вы только посмотрите на атаку нынешней Уфы. В ней главная звезда – Кадейкин, но при всем уважении к этому способному игроку он не Умарк и тем более не Радулов.

Также произошло ослабление ключевой в хоккее вратарской позиции – стабильного голкипера уровня Метсолы и даже Шарыченкова сегодня в Уфе нет. Вот и делайте выводы. 

– Но, согласитесь, из-за ухода легионеров многие клубы КХЛ стали слабее – не только Уфа.

– Да, но тут проблема еще в традициях. Тот умный и атакующий хоккей, к которому Уфа в КХЛ всех приучила, с нынешним составом не покажешь. В команде много молодежи, сбалансирована оборонительная линия. Но в традиционный для «Салавата» хоккей эта версия Уфы сыграть просто не сможет. Наоборот, ее шанс – в строгом, совсем не открытом хоккее.

Поэтому Башкирия обязана не питать никаких иллюзий и перестройку стиля адекватно принять. Как и то, что всю осень новый «Салават» обречен кувыркаться. Какой бы талантливой ни была его молодежь, – сказал олимпийский чемпион. 

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