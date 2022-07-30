Пашков о «Салавате»: «Главная звезда – Кадейкин, это не Умарк и не Радулов. Ослабла вратарская позиция. Атакующий хоккей с таким составом не покажешь»

считает, что «Салават» столкнется с проблемами на старте сезона КХЛ.

– Один из лучших клубов в истории КХЛ открыл сезон – пусть и контрольный – с поражения от . Удивлены?

– Во-первых, не надо недооценивать «Нефтехимик», который в прошедшем чемпионате не был аутсайдером и имел свое лицо. Во-вторых, при всей моей симпатии к с опасением жду нового сезона. Поэтому, честно говоря, результатом не удивлен.

– Почему так настроены в отношении уфимского клуба?

– Нужно понимать, что у хоккейной Башкирии особые традиции. Республике в нашей игре многое удалось, я бы даже сказал, что она смогла опередить соседей из Татарии и приучить болельщиков к более интересному, глубокому хоккею.

Но проблема в том, что летом «Салават» не по своей вине очень многое потерял. Легионерская бригада Хартикайнена и Умарка была достойной продолжательницей уфимской династии Радулова и Козлова, но она в силу ряда причин сошла со сцены. Вы только посмотрите на атаку нынешней Уфы. В ней главная звезда – Кадейкин, но при всем уважении к этому способному игроку он не Умарк и тем более не Радулов.

Также произошло ослабление ключевой в хоккее вратарской позиции – стабильного голкипера уровня Метсолы и даже Шарыченкова сегодня в Уфе нет. Вот и делайте выводы.

– Но, согласитесь, из-за ухода легионеров многие клубы КХЛ стали слабее – не только Уфа.

– Да, но тут проблема еще в традициях. Тот умный и атакующий хоккей, к которому Уфа в всех приучила, с нынешним составом не покажешь. В команде много молодежи, сбалансирована оборонительная линия. Но в традиционный для «Салавата» хоккей эта версия Уфы сыграть просто не сможет. Наоборот, ее шанс – в строгом, совсем не открытом хоккее.

Поэтому Башкирия обязана не питать никаких иллюзий и перестройку стиля адекватно принять. Как и то, что всю осень новый «Салават» обречен кувыркаться. Какой бы талантливой ни была его молодежь, – сказал олимпийский чемпион.