Константин Кольцов о составе «Салавата»: «Уважаем селекцию «Ак Барса». Но видим и свои плюсы – прежде всего в плане молодежи. Нужно жить будущим»

высказался о новой кадровой политике «Салавата» со ставкой на молодежь.

– Ваши принципиальные соседи из очень мощно укрепились, тогда как вы летом потеряли всех лидеров-легионеров, а приобрели лишь загадочных Мерфи, Хмелевски и Хо-Сэнга...

– Это для болельщиков они пока загадочные, а нам их возможности понятны. Легионеры по определению в каких-то эпизодах должны делать результат – и такой потенциал у наших иностранцев мы видим. Главное, чтобы новички быстро адаптировались к КХЛ – лиге серьезной и специфической, где очень много матчей и напряженная логистика.

Да, в Казань пришли Шипачев, Радулов, Войнов – суперзвезды по меркам КХЛ, адаптированные к лиге. Мы уважаем такую селекцию. Но видим и свою плюсы – прежде всего в плане молодежи, которая растет и способна выстрелить.

– Согласитесь, что за десятилетие состав «Салавата» радикально изменился? Во всяком случае звезд уровня Радулова, Козлова, Кольцова или Василевского в Уфе уже нет...

– (смеется) Если говорить обо мне, то был в «Салавате» не звездой, а рабочей лошадкой. Правда, возможно, в том, что нынешняя команда не такая звездная, как в прошлые сезоны и тем более десять лет назад. Но это не мешает нам верить в команду!

В любом случае нужно жить не прошлым, а будущим. Повторюсь, сегодня у «Салавата Юлаева» есть свои плюсы, на которых намерены сыграть.

Вспомните ХК МВД и московское , которые два года подряд брали Кубок Гагарина в общем-то без звезд. Это пример и для , и для любой другой команды , – сказал тренер уфимского клуба.