Константин Кольцов о составе «Салавата»: «Уважаем селекцию «Ак Барса». Но видим и свои плюсы – прежде всего в плане молодежи. Нужно жить будущим»

Константин Кольцов высказался о новой кадровой политике «Салавата» со ставкой на молодежь.
– Ваши принципиальные соседи из «Ак Барса» очень мощно укрепились, тогда как вы летом потеряли всех лидеров-легионеров, а приобрели лишь загадочных Мерфи, Хмелевски и Хо-Сэнга...
– Это для болельщиков они пока загадочные, а нам их возможности понятны. Легионеры по определению в каких-то эпизодах должны делать результат – и такой потенциал у наших иностранцев мы видим. Главное, чтобы новички быстро адаптировались к КХЛ – лиге серьезной и специфической, где очень много матчей и напряженная логистика.
Да, в Казань пришли Шипачев, Радулов, Войнов – суперзвезды по меркам КХЛ, адаптированные к лиге. Мы уважаем такую селекцию. Но видим и свою плюсы – прежде всего в плане молодежи, которая растет и способна выстрелить.
– Согласитесь, что за десятилетие состав «Салавата» радикально изменился? Во всяком случае звезд уровня Радулова, Козлова, Кольцова или Василевского в Уфе уже нет...
– (смеется) Если говорить обо мне, то был в «Салавате» не звездой, а рабочей лошадкой. Правда, возможно, в том, что нынешняя команда не такая звездная, как в прошлые сезоны и тем более десять лет назад. Но это не мешает нам верить в команду!
В любом случае нужно жить не прошлым, а будущим. Повторюсь, сегодня у «Салавата Юлаева» есть свои плюсы, на которых намерены сыграть.
Вспомните ХК МВД и московское «Динамо», которые два года подряд брали Кубок Гагарина в общем-то без звезд. Это пример и для «Салавата Юлаева», и для любой другой команды КХЛ, – сказал тренер уфимского клуба.