Агент Тренина об арбитраже: «Это увеличение контракта более чем в два раза, но следовало дать тысяч на 100 больше»

Агент Якова Тренина прокомментировал итоги арбитража.

Нападающий получил контракт на два года с зарплатой 1,7 миллиона долларов за сезон. ранее предлагал 1,35 миллиона.

«Это увеличение его контракта больше чем в два раза, но, по моему мнению, арбитраж должен был увеличить сумму контракта тысяч на 100 больше. С одной стороны есть удовлетворение, с другой – его нет, но на это и есть арбитраж, который не всех оставляет полностью удовлетворенными. Арбитраж принимает все стороны, есть определенные моменты, которые он почему-то не учел. Но таково решение: оно независимое, с ним спорить невозможно, мы должны его принять, и в результате мы получили намного больше, чем предлагал клуб.

Когда игрок подает в арбитраж, срок контракта выбирает клуб. «Нэшвилл» мог выбрать контракт на год, а мог и на два. Клуб выбрал двухлетний контракт, потому что понимает, что если выберет соглашение на год и Яков сыграет точно так же, как и в прошлом сезоне, то его зарплата будет еще в два раза больше, чем то, что они ему предлагали.

Поэтому «Нэшвилл» рискнул, выбрал двухлетний контракт, и через два года Яков становится неограниченно свободным агентом и может просить любую зарплату. Обычно всего в 18% от всех запросов клубы выбирали срок, после которого игрок становится неограниченно свободным агентом. В этой ситуации клуб пошел для себя на такую сделку для того, чтобы не получилось в следующем году, когда средний уровень зарплаты Якова не вырос бы еще на 50%. Поэтому они и обезопасили себя контрактом на два года», – прокомментировал ситуацию .